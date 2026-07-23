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英特爾與AMD據報與中國客戶簽長期採購合約 部份長達兩年或以上

商業創科
更新時間：16:44 2026-07-23 HKT
發佈時間：16:44 2026-07-23 HKT

隨着AI熱潮令晶片價格急升，據路透引述消息報道，美國晶片製造商英特爾（INTC）與超微半導體（AMD）正與中國伺服器客戶簽署長期的數據中心處理器採購合約 。

中國部分CPU產品漲價逾40%

報道指出，英特爾和AMD與客戶的協議大多數涵蓋約一年供貨期，但亦已與部分客戶洽談兩年或更長時間的採購合約；同時，相關協議通常會鎖定採購量，但不會鎖定價格。

報道又指，英特爾及AMD曾通知中國客戶交貨期將很漫長，其中英特爾部分產品交貨期更達6個月。

另一方面，中國市場部分CPU產品價格已上漲逾40%，目前中國的伺服器CPU價格仍在攀升，其中部分產品按月漲幅也超過10%。

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