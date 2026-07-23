ACCA報告指93%專業人士關注AI可信性 涉分析錯誤及偏見等

ACCA（特許公認會計師公會）與CA ANZ（澳洲及新西蘭特許會計師公會）聯合發表研究報告《Enabling Finance Insight》，結果顯示財務團隊正加強運用實時營運數據，超過六成受訪者在兩年增加使用相關數據，以提升商業洞察及支援決策，反映負責編撰財務報告的財務團隊，現逐步轉型為推動企業整體商業洞察的策略夥伴。然而，高達93%財務專業人士認為人工智能（AI）生成商業洞察涉及AI幻覺、分析錯誤、數據不完整、缺乏透明度，以及偏見等問題，影響其可信性及可驗證性。

夥IT合作打破傳統界限

是次全球調查訪問了1,600名財務專業人士，旨在為財務總監及財務管理層就商業洞察、數據管理、AI管治及為企業創造價值，提供實際建議。結果顯示，財務團隊與企業內數據及資訊科技團隊的合作模式出現重大轉變，接近六成受訪者表示現時與數據及IT團隊保持緊密合作，逐漸打破傳統部門界限。

報告亦指出，財務職能過往以回顧財務報告為主，現逐步轉向提供即時及高瞻遠矚的商業洞察。這項轉變建基於更廣泛的數據應用，包括實時營運指標及非結構化內部文字資料，並結合AI技術，重塑數據分析及詮釋方式。

會計行業正被重新定義

ACCA香港事務及大灣區發展總監蘇可茵表示，AI的應用已是大勢所趨，會計行業正被重新定義，財會專才必須積極擁抱轉變。最新一份《財政預算案》提出推動全民AI培訓，在社會各層面普及對AI的認知和應用。財務總監及財務團隊應善用AI提升專業判斷，創造真正價值，而非僅僅加快既有流程。

為裝備未來財會專才，ACCA將於明年中推出全新專業資格，包括引入及整合AI在內的學習和評估體驗，匯集各種與AI、數據分析及可持續發展相關的資訊，培育具備前瞻視野的新一代精英，滿足市場對財會人才的迫切需求。

