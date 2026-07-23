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蘋果據報全面翻新Mac產品 料秋季推搭載M6晶片MacBook Pro及新iMac

商業創科
更新時間：15:41 2026-07-23 HKT
發佈時間：15:41 2026-07-23 HKT

蘋果（AAPL）據報正準備對旗下Mac產品線進行全面翻新，以利用AI熱潮帶動手提電腦及桌上電腦需求，其中以一款搭載全新M6晶片的入門級14吋MacBook Pro拉開序幕（代號為J804），並將推出兩年來首款全新iMac（代號分別為J833和J834）。據悉，兩款機型皆已完成開發，但預計要等到秋季才會正式上市。

高階14吋及16吋MacBook最矚目

據彭博引述消息報道，蘋果計劃在今年秋季至明年推出旗下所有Mac的新版本，包括備受期待的桌上電腦更新、手提電腦及新款MacBook Pro。

至於最受矚目的機型是的高階14吋及16吋MacBook（代號為K114與K116），採用了全新設計，首度搭載OLED顯示技術的觸控螢幕，呈現更鮮艷的色彩，預計於今年底至明年初正式推出。

報道又指，公司目前正以macOS 27.1系統對K114與K116進行測試，該作業系統預計於10月底向消費者推出。此外，蘋果將為兩部機型提供M5 Pro與M5 Max兩款晶片選項，而蘋果亦已着手規劃後續機型，預計於2027年底至2028年初之間推出，屆時將升級為M7 Pro與M7 Max晶片。

明年推兩款MacBook Air新機型

蘋果亦計劃於明年初推出13吋及15吋兩款MacBook Air更新機型（代號J913與J915），外觀設計與現有版本大致相近。公司亦將推出14吋、搭載標準版M7晶片的升級版MacBook Pro（代號K104）。同時，公司亦正積極研發OLED機型，預計最快2028年推出。

正開發平價手提電腦MacBook Neo

此外，平價手提電腦MacBook Neo的升級版亦正在開發中，並已在內部測試一款搭載更新版A19 Pro晶片與更大記憶體的機型，並計劃定期推出新配色。

展望未來，蘋果正研發採用OLED螢幕的新款iMac，該技術將應用於高階MacBook及後續MacBook Air機型，公司亦計劃推出採用升級晶片的新款Mac mini與Mac Studio，其中測試中的Mac mini將採用M5 Pro與M6處理器，Mac Studio則配備M5 Max與M5 Ultra，惟推出時程及配置仍取決於記憶體晶片的供應狀況。

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