內地據報重新發放自動駕駛營運許可 百度或恢復武漢運作

內地今年4月發生一宗矚目的自動駕駛汽車事故後，當局隨即全面暫停發放新的自動駕駛營運許可；不過，據彭博引述消息報道，內地當局目前已重新開始發放有關牌照。

報道指出，在6月底完成全行業審查後，部分城市正逐步恢復營運，其中首批獲得許可的公司之一為Momenta（6880），獲准在深圳進行試點營運；此外，還有跡象表明百度（9888）在武漢的運作可能正在恢復。

文遠知行：歡迎清晰監管環境

不過，百度及小馬汽車（2026）未有回應報道。文遠知行（800）則表示，歡迎一個清晰、穩定兼且可預測的監管環境，以支持自動駕駛技術的負責任發展，公司將繼續與監管機構及行業持份者密切合作，以負責任的方式推動創新。

消息傳出後，小馬汽車股價曾升近4%、百度曾升逾2%，文遠知行亦曾升0.5%，惟Momenta股價跌逾4%。

