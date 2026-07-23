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OpenAI總裁稱Kimi K3相當不錯 判斷是否「蒸餾」模型為時過早

商業創科
更新時間：14:23 2026-07-23 HKT
發佈時間：14:23 2026-07-23 HKT

OpenAI總裁Greg Brockman本周外媒採訪時承認，月之暗面（Moonshot）開發了一款具競爭力的AI模型，直言Kimi K3是相當不錯的模型（It’s a pretty good model），並表示他不確定月之暗面是否利用了OpenAI的技術。

對於月之暗面被指控「蒸餾」美國AI模型，Brockman認為要判斷還為時過早，而公司則一直在監控這些事情。

中國開發模型或僅落後美國4個月

他又提到，有些估計中國在模型開發方面或僅落後美國4個月，有些AI專家甚至認為差距更小，但他強調，OpenAI憑藉早期運算資源投資及多年的AI研究，仍然具有巨大優勢。

他表示，人們普遍存在一種誤解，認為像Kimi這樣的開源模型是免費的，但其實這些模型需要大量運算資源，計算成本很高，因此「真正的競爭在於如何建立最高效、最聰明的模型，從而獲得最佳的性價比」。

此前，美國白宮科技政策辦公室主任兼總統科技顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios）公開指控，月之暗面在開發最新大型語言模型Kimi K3期間，透過「AI蒸餾」技術竊取美國AI公司Anthropic最先進大型語言模型Fable的技術成果，並涉嫌違規取得搭載英偉達（Nvidia）GB300晶片的伺服器，在泰國用作訓練AI模型。

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