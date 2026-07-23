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證監與馬證委簽備忘錄 擴大基金互認安排及簡化雙重上市框架

商業創科
更新時間：13:59 2026-07-23 HKT
發佈時間：13:59 2026-07-23 HKT

證監會公布，與馬來西亞證券事務監察委員會今天（23日）簽訂諒解備忘錄（MOU），將加強合作和信息交換，以擴大基金互認安排及簡化雙重首次公開招股上市框架。證監會行政總裁梁鳳儀表示，這份諒解備忘錄標誌著香港和馬來西亞在監管合作方面邁出了重要一步，有助擴闊兩地市場投資者的跨境投資渠道和選擇。

擴至非伊斯蘭交易所買賣基金等

根據該備忘錄，基金互認安排下的合資格投資產品範圍將會擴大至涵蓋非伊斯蘭交易所買賣基金、槓桿及反向產品，以及房地產投資信託基金。同時兩地市場之間的雙重首次公開招股上市亦會建立簡化的框架。另外，為利便股本證券的互掛上市，港交所今天已將馬來西亞證券交易所納入認可證券交易所列表。

證監會主席黃天祐表示，香港與馬來西亞的資本市場多年來以深厚互信為根基，並對回應市場需求作出堅定承諾，雙方一直維繫著高效務實的監管合作，共同締造了良好的局面。兩地市場分別擔當著全球資本連接中國內地及東南亞市場的關鍵金融樞紐，優勢互補，相得益彰。

馬證委主席拿督穆罕默德‧法伊兹‧阿兹米則指，這份諒解備忘錄建立了切實可行的框架，有助促進更多跨境投資，擴大參與兩地資本市場的渠道，並豐富了兩地司法管轄區的發行人及投資者的投資機會。他相信，透過支持更多跨境上市及產品供應，該諒解備忘錄為兩地司法管轄區的投資者和中介人開創了新機遇，同時加深馬來西亞與香港之間的金融聯繫及投資活動。
 

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