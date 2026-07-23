Uber裁減一成客戶服務人手 稱簡化架構及「迎接AI」

Uber（UBER）周三（22日）宣佈，已在客戶服務部門中裁減10%的職位，作為其簡化員工架構及「迎接AI」其中一項措施。公司股價周三下跌1.71%，收報70.33美元；盤後則微升0.36%，報70.582美元。

遠距工作員工需回辦公據點

Uber發言人在電郵中表示，公司裁員是為「簡化營運，強化面對面協作，並持續迎接AI」。發言人又提到，客戶服務團隊中遠距工作的員工也被要求搬遷至指定辦公據點，以配合公司政策。

同時，Uber全球社群營運副總裁Megha Yethadka在內部備忘錄表示，公司架構「已太過複雜，且各自為政」，雖然部門在AI應用上已有進展，但需要一個高效的組織架構支撐，以釋放AI潛力。