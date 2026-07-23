全球資管公司爭奪戰升溫 AIMA稱越來越多基金擬棄星遷港

新加坡與香港的資產管理爭奪戰現正升溫。據彭博引述另類投資管理協會（AIMA）表示，越來越多對沖基金及資產管理公司，正考慮將員工和辦公室從新加坡遷來香港，或轉至其他低稅率的城市，逆轉過往資金與人才流向新加坡的趨勢正。AIMA敦促當局及時制定應對戰略，以維持競爭力。

遷移論「並非個別案例」

AIMA稱，這些遷移論「並非個別案例」。協會舉例指出，一間不具名的全球領先資產管理機構，近年在新加坡的員工人數有所下降，反觀其在香港的業務規模卻大幅擴張。

協會本周致函新加坡金融管理局（MAS）警告，部分成員正積極與投資組合經理及員工洽談，計劃在數月內遷往其他城市，敦促新加坡當局及時制定應對戰略，以保持當地競爭力。

港稅務優惠吸引資管公司

報道提到，本港擬大幅削減多項稅收以吸引全球資產管理公司，包括針對符合資格的附帶權益實施稅務優惠，可顯著提高基金經理的實質薪酬，對新加坡近年的成功勢頭構成挑戰。數據顯示，2025年香港管理的資產總額（AUM）按年大增20%，達破紀錄的42.2萬億元，主要得益於基金淨流入激增。

相關文章：港基金稅制迎重大改革 畢馬威料吸引全球資管公司 頻接客戶查詢優惠