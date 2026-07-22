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日本明治3.2億沽內地乳製品業務 澳亞集團接手

商業創科
更新時間：17:46 2026-07-22 HKT
發佈時間：17:46 2026-07-22 HKT

據內媒報道，日本食品巨頭明治控股株式會社周二（21日）發公告宣佈，將其在中國的乳製品（包括牛奶及乳酪）及B2B業務轉讓給澳亞集團（2425）旗下上海澳亞食品，作價3.2億元（人民幣，下同）。

集中發展巧克力業務

明治指出，中國乳製品市場經營環境劇烈波動，面臨消費者需求多元化、銷售通路洗牌、市場競爭加劇，以及原材料與物流成本上漲等多重挑戰，因此決定將資源重新重點投放在獲利能力較高的巧克力業務。另外，公司亦表示交易對集團綜合財務表現的潛在影響仍在評估中。

報道提到，明治近年中國業績持續受壓，雖然在2025年淨銷售額為12.84億元，但營運虧損達10.4億元，較2023年的6.43億元和2024年的4.87億元大幅擴大。其中天津廠房2025年淨銷售額1.31億元，營運虧損5,000萬元；蘇州廠房淨銷售額大幅滑移至2.59億元，營運虧損1.01億元，由前一年的獲利轉為虧損。

另一方面，澳亞集團亦發通告指出，交易透過轉讓目標公司股權的方式進行，當中涉及明治乳業天津及蘇州等生產基地，代價包括基本購買價3.2億元及調整金額，購買價上限為3.5億元。交易完成後，明治將保留商標授權監督權，以確保產品品質標準不受影響。

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