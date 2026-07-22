PwC中國上海成立人工智能研究院 盼釋放中國AI創新價值

PwC中國今日（22日）宣布在上海成立人工智能研究院，致力構建切合本地市場需求的AI解決方案。該研究院將善用PwC全球網絡，將內地創新與全球最佳實務聯繫起來，協助各行各業把握AI發展機遇，創造實質商業價值。

PwC中國主席兼首席執行官何睦寧（Hemione Hudson）表示，中國在AI技術研發、實際應用場景部署及生態圈建設方面的優勢，已使其成為全球頂尖的創新樞紐。她又指，該行期望運用專業專長，支援內地企業的智能化升級，同時成為連接中國AI技術與全球市場需求的橋樑，從而在全球範圍內釋放中國AI創新的價值。

研究院設有五大核心領域

該行提到，研究院設有五大核心領域，包括研究、工廠製造、合作結盟與生態系統、行業交流，以及人才發展，涵蓋由尖端研究到實際產業應用的整個價值鏈。研究院展廳是PwC中國專家與客戶的協同合作樞紐，提供互動體驗及原型共創，從而快速度身訂造AI應用規劃，協助企業高效啟動其專屬的AI轉型之旅。

PwC中國人工智能研究院負責人劉亞霄表示，「我們的核心差異化優勢在於擔任AI技術與企業營運之間的『轉換器』，為真實應用場景度身訂造大模型，從而為企業帶來可量度的回報」。

他續指，正如近期發布的《全球人工智能效能研究中國報告》指出，本地企業正將AI投資從降低成本轉向價值創造。研究院將協助企業優先考慮高價值應用場景，並將AI能力轉化為實質的業務增長動力。

