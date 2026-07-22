黃仁勳據報本周五與三星、SK集團及Naver會長舉行圓桌會議

據韓媒引述消息報道，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源及Naver創辦人李海珍將於本周五（24日）在美國矽谷附近與Nvidia行政總裁黃仁勳舉行圓桌會議。

報道指出，OpenAI行政總裁奧特曼與Anthropic行政總裁Dario Amodei也可能出席，匯聚記憶體晶片、繪圖處理器（GPU）及生成式AI服務領域的企業領袖，預計將討論的合作議題包括下一代HBM及AI加速器的供應、AI工廠、主權AI，以及自動駕駛與機械人等物理AI領域的合作。