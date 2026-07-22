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小紅書回應前員工狙擊IPO傳聞 稱相關資訊不屬實

商業創科
更新時間：16:13 2026-07-22 HKT
發佈時間：16:13 2026-07-22 HKT

早前有傳「小紅書已於6月底前秘密提交IPO申請」，但因前員工舉報其上市合規問題而受阻；不過，小紅書今日（22日）回應內媒時表示，目前流傳的IPO相關資訊均不屬實。

根據早前內媒一篇報道指出，一名自稱原小紅書商業化華南直銷負責人陳浩的用戶，在6月29日透過微信個人公眾號「漢特CHEN」發文表示，已於6月28日向港交所上市部及證監會實名提交「小紅書主體上市合規投訴」，並附上一、二審判決書、期權訴訟卷宗、新舊離職證明及批量受害員工佐證等材料，而該文章其後被小紅書公司投訴「涉企業商譽侵權」。

相關文章：小紅書IPO前遭前員工狙擊 實名提交「上市合規投訴」 存大規模勞工賠償風險

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