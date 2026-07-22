Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI承認AI代理「失控」入侵Hugging Face 形容為前所未有網絡安全事件

商業創科
更新時間：15:40 2026-07-22 HKT
發佈時間：15:40 2026-07-22 HKT

OpenAI周二表示，AI模型驅動的一款自主代理在安全測試期間失控，並在上周入侵AI初創公司Hugging Face的基礎設施。

OpenAI周二聯合Hugging Face在一篇網誌文章中表示，他們在受控環境下測試包括GPT-5.6 Sol等模型的網絡能力，惟該代理失去控制，連上網絡並入侵Hugging Face，以達成其測試目標。公司指此次突破是「一場前所未有的網絡安全事件」，並稱正在加強其安全防護措施。

Hugging Face上周亦稱公司系統遭到入侵，並指這次攻擊「從頭到尾都是由一個自主AI代理系統驅動」，與以往處理過的任何入侵事件都不同。

議員籲進行強制性安全測試

德州民主黨眾議員Greg Casar在社交平台X上表示，該事件令人震驚，指「AI發展極其迅速，卻沒有真正的法規保障安全」，並呼籲對AI定期進行強制性獨立安全測試及監督，強制公司揭露安全事件，並加強國際合作，以保障人們「免受災難性後果的侵害」。

此外，網絡安全諮詢公司Luta Security行政總裁Katie Moussouris表示，此事件是未來更多入侵事件的預兆，並形容AI為「世上最聰明的章魚脫逃藝術家」。另外，AI代理網絡安全公司Tolmo工程師Matt Suiche亦認為，前沿模型「正逐漸縮短與最先進攻擊者之間的差距」。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
2小時前
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
社會
4小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
22小時前
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長開大口叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：嫁女定賣女呀
公屋出身新人「天價」禮金引議？ 女方家長叫價168萬 新郎父嬲爆1句反駁 網民：人口販賣嚟
生活百科
23小時前
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
杭州圖書館︱流浪漢入內遭投訴 館方18年前神回覆再熱傳：你有權選擇離開
即時中國
9小時前
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
04:49
謝賢離世丨《星島頭條》獨家報導四哥離世日子 田啟文證前輩7月16日過身：低調處理
影視圈
17小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親
謝賢離世｜劉嘉玲撰文悼永遠的四哥：一生風趣優雅  曾合拍賀歲片  謝賢演過梁朝偉父親
影視圈
4小時前
深圳地鐵推出3項改善措施，改善安檢效率。第一現場
北上注意︱深圳地鐵入站嚴查致嚴重擠塞 即推3措施改善
即時中國
6小時前