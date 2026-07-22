蘋果iPhone 18系列據報已量產 富士康進入招工高峰期

據內媒引述產業鏈消息指出，蘋果iPhone 18系列手機已在量產，並處於產能爬坡階段，而蘋果iPhone代工組裝廠商富士康亦已進入招工高峰期。報道又提到，蘋果新一代iPhone產品按照慣例將在秋季發布。

設備板塊或直接受益

此外，中信建投證券報告指出，iPhone 17系列產品銷量良好，2026年至2027年蘋果折疊屏手機、智能眼鏡等多款新產品有望陸續發布，認為蘋果創新周期向上，設備板塊或將直接受益。

興業證券亦發報告指，隨著Apple Intelligence逐步普及和下半年iPhone 18系列及創新形態（如折疊屏）發布，硬件與AI協同創新有望持續引領高端手機市場新趨勢，建議圍繞蘋果自身產品力和AI體驗升級主線持續跟蹤中長期價值機會。

不過，摩根大通對消費電子產品持謹慎態度，尤其是安卓智能手機供應鏈，但較看好iPhone供應鏈，原因是出貨量強於預期、機型組合更有利，以及iPhone新品上市。

