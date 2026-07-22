SK海力士發聲明 否認收購英特爾俄亥俄州晶片廠 

SK海力士（韓：000660）今日（22日）發聲明表示，否認收購英特爾（INTC）位於俄亥俄州的晶片廠，而英特爾亦澄清未有出售晶片廠。

早前有韓媒引述消息報道，SK海力士正與英特爾洽談收購其位於俄亥俄州的晶片廠，計劃在5年內開始生產前端存儲晶片，並指SK海力士正在進行內部審查及政府審批程序，雙方亦在協調交易金額及時間表。

分析師：英特爾否認出售晶片廠

然而，SK海力士發聲明指公司「未如報道所述」，並否認推動或決定收購英特爾的晶片廠。Citrini Research分析師Jukan亦在社交平台X上發文指出，英特爾否認出售晶片廠，不過他同時亦指雙方均未否認成立合資企業的可能性。

此外，有市場人士分析，高頻寬記憶體（HBM）與AI晶片需求急速升溫，雖促使各大半導體生產商積極探索美國本土生產的渠道，但跨國廠房資產交易仍牽涉技術轉移、補貼法規審查及商業布局等複雜環節。