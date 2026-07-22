拆局｜滙豐整合恒生符預期 最終目的仍是節省成本 料續有下一步行動

滙豐控股（005）年初完成私有化恒生銀行後整合香港職能部門第一擊，將旗下滙豐香港及恒生的7個職能部門逐個整合，兩行相關職能部門由其中一行主管全權統領，並向集團上級匯報香港該部門情況。有市場人士稱，滙控此舉屬預期之內，反而令人大感意外的是在新安排下，大部分職能部門均由恒生一方任新主管。但該名人士認為，無論如何此舉最終目的都是為了節省成本，故料有關職能部門或有下一步的整合資源和人手行動。

陳振英料不涉任何裁員行動

金融界立法會議員陳振英亦相信，滙控此舉是優化香港的內部職能設置、精簡架構的措施，屬於集團一體化經營的慣常做法，一般並非以裁員為目標，惟部分員工須調動崗位。他又指，當初該集團私有化恒生之時曾表示不會裁員，故估計這次滙豐與恒生兩行職能部門整合，不會涉任何裁員行動。

綜合市場消息，滙控在私有化恒生後，為了精簡香港市場的架構，近期將滙豐和恒生屬於中後台支援性質的職能部門進行整合，並已向兩行相關部門發出內部通知最新人事任命。

7個部門 6個由恒生高層領軍

是次主要涉及7個職能部門，包括企業傳訊部、公司秘書及企業管治部、風險監控及合規部、資訊科技部、內部審計部，財務部，以及營運總監。在新安排下，一改本來由滙豐及恒生兩行相關職能部門主管各自向集團上級匯報的做法，而變為由一人負責統一匯報香港情況。

消息指，在整合後的7個職能部門中，有6個部門都是由恒生一方擔任新安排下的最高主管，負責直接向集團上級匯報兩行有關部門情況，而滙豐同一部門原來的主管則須向恒生一方匯報。當中，僅營運總監的職能是由滙豐一方領軍，因適逢恒生營運總監趙蕙雯退休。消息續指，雖然有關人事新任命，大部分由恒生一方跑出，但其實當中有部分管理層是此前從滙豐借調去恒生的。

滙豐發言人回覆本報查詢表示，集團致力於通過旗下兩間標誌性銀行服務香港，私有化恒生銀行能夠提升整體的能力，並推動增長，更好地服務現有和新客戶。獲委任的新主管（團隊）將會探討加強兩間銀行之間合作和協調的機會，將兩行優勢更有效率地服務客戶。

