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領展出售澳洲悉尼辦公大樓資產50%股權 作價2.26億澳元 料第三季完成

商業創科
更新時間：09:49 2026-07-22 HKT
發佈時間：09:49 2026-07-22 HKT

領展（823）宣布，已與Aware Real Estate達成協議，出售位於澳洲悉尼的100 Market Street的50%股權，作價約2.26億澳元，並預計交易將於2026年第三季內完成。

所得款項用作基金單位回購

領展執行董事兼首席投資總裁宋俊彥表示，是次交易體現領展積極優化資產組合、審慎推進資本循環的策略，專注於發揮在亞太區持有及管理零售資產的核心優勢。他又指，交易讓領展引入新的資本夥伴，降低相關投資比重，同時繼續按協議為項目營運提供管理服務；在符合監管要求及視乎市場估值情況下，擬將交易所得款項用作基金單位回購，以及重新投資於亞太區核心零售物業組合。

領展澳洲投資主管Julian Menegazzo亦表示，是次交易結合雙方優勢及長期資本，有助進一步提升資產表現，為投資者創造價值。

Aware Real Estate：策略高度契合

Aware Real Estate投資及資本交易主管Pete Carstairs則表示，100 Market Street是位於核心商業區的優質辦公大樓資產，與公司長期投資策略高度契合，亦體現致力為投資者Aware Super及其成員創造可持續價值的承諾。Aware Super物業主管Alek Misev亦指，是次投資反映基金持續看好悉尼核心商業區辦公大樓市場的長遠前景。

領展提到，100 Market Street樓高10層，總可出租面積28,339平方米，目前全數租出，優質租戶組合包括一家S&P/ASX 100指數成份股房地產投資公司、一個澳洲聯邦政府機構及一個主權基金。物業享有便捷的交通網絡連接，並榮獲5.5星NABERS能源評級。

公司指出，澳洲依然是領展重要的投資市場，在當地擁有優質的零售及寫字樓資產組合，包括位於悉尼的Queen Victoria Building、The Galeries及The Strand Arcade的權益。

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