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花旗再上調全年樓價升12% 零售業復甦強勁 租金下半年回升

商業創科
更新時間：21:39 2026-07-21 HKT
發佈時間：21:39 2026-07-21 HKT

花旗對本港樓市維持正面看法，並上調全年樓價預測至升12%，2027年再升6%，該行同時認為零售受惠於旅遊復甦及消費回暖，預測2026年銷售將超過4,000億元，按年升5%或以上，並預期零售銷售增長13個月後，租金可於下半年開始止跌回升。

樓市觀望態度料消化兩個月

花旗指出，今年上半年一手住宅成交量按年飆升34%，創22年新高，發展商銷售額更按年大增95%，而成交自7月以來近期放緩，主要受推盤步伐放慢、股市調整及內地限制跨境投資舉動，令買家持觀望態度，預計需時1至2個月消化。但花旗強調，目前僅屬周期性整固，在供應有限及人口增長帶動需求下，樓價結構性上升趨勢不變。

零售復甦成下半年焦點

此外，花旗上調今年中環寫字樓租金預測至升3%，料明年再升7%。該行表示，中環甲級寫字樓空置率跌至三年低位的9.2%，過去12個月錄得88萬平方呎淨吸納量，業主開始建立候租名單，最優質物業租金已從谷底回升逾10%。而基於零售前景明顯優於預期，花旗下半年的板塊偏好為零售優先，其次為中環寫字樓、住宅及其他寫字樓。

股份推介方面，花旗認為行業首選為太古地產（1972）、領展（823）及新地（016），指太古地產受惠於香港與內地零售租金逐步回歸常態，且股息與自由現金流具增長潛力；領展則受惠於租金見底回穩及持續回購；新地則在住宅市場具領導地位，盈利擴張可支持股息增加。該行同時對九倉置業（1997）持機遇性看法，建議投資者趁零售復甦部署相關股份。

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