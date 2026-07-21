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和記港口信託上半年多賺85% 香港貨櫃碼頭吞吐量跌5%

商業創科
更新時間：20:17 2026-07-21 HKT
發佈時間：20:17 2026-07-21 HKT

長和（001）旗下和記港口信託公布截至今年6月底止中期業績，純利錄得4.9億元，按年大升85%，主要受惠於整體吞吐量增加及政府補貼等因素帶動。

鹽田港吞吐量升一成

期內，和記港口信託錄得收入及其他收益61.91億元，按年增加9.5%，集團整體貨櫃吞吐量按年錄得5%增長。當中深圳鹽田國際集裝箱碼頭受進出口及轉運貨物增加帶動，吞吐量按年升10%；相反本港航運表現疲弱，涵蓋香港國際貨櫃碼頭、中遠-國際貨櫃碼頭及亞洲貨櫃碼頭的葵青港業務，其合併吞吐量按年跌5%，主要是受轉運貨運量減少所拖累。

期內其他營運收入達2.34億元，按年飆升逾5.3倍，主要是由於確認土地徵收的處置收益、鹽田國際人民幣金融資產重估帶來的匯兌收益增加，以及期內獲得較多政府補貼。

憂關稅續影響全球貨運需求

和記港口信託指出，港口行業仍面臨地緣政治緊張局勢、貿易政策變化及蘇伊士運河服務受阻等多項挑戰，此外美國的進口附加費政策及歐美市場消費信心偏軟，亦可能進一步對全球貿易需求及貨運量構成影響。

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