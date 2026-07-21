商湯夥安秀智算在港建AI數據中心 已覓地及確保電源

商湯科技（020）宣布，與數據中心開發商安秀智算（OXO AIDC）簽署戰略合作協議，計劃共同在港建設旗艦級AI數據中心。

將聚焦企業級AI部署

根據協議顯示，安秀智算已獲得一幅位處葵涌的主要數據中心集群用地，同時亦獲中華電力提供合共19萬億瓦（MW）的雙路供電資源，而商湯則將擔任技術合作夥伴，負責AI數據中心整體系統設計、技術方案及營運管理，並透過電算協同技術打造高效、安全及可持續的新一代AI算力平台。

兩家公司指出，該座AI數據中心將聚焦於企業級AI部署及大規模商業應用，為商界提供靈活、優質及可擴展的AI算力服務，並預期將吸引來自商湯客戶及全球市場的強勁需求，配合政府的推動AI發展策略，支持企業加快AI部署及產業應用，推動香港發展成為國際AI創新樞紐。

商湯香港及澳門業務董事總經理馮愈表示，是次合作將繼續發揮公司「算力、模型、應用」一體化優勢，加速AI應用落地。OXO董事總經理廖健升則指出，「隨市場對超大規模AI算力需求迅速增長，相關資源供應亦日趨緊張。」並認爲雙方將推動新一輪由AI驅動的經濟增長，為香港拓展發展機遇。