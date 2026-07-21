瑞銀指中國AI使用成本僅為美國模型15至20% 正不斷吸引海外用家

瑞銀發表最新報告指出，中國AI模型正以低成本優勢吸引海外使用者，部分情況下使用成本僅為美國同類模型的15%至20%。瑞銀新興市場及亞洲股票策略主管Sunil Tirumalai表示，中美AI模型之間的性能差距持續收窄，預期中國AI的崛起將改變全球科技產業的價值鏈分配格局，而非單純對現有贏家構成威脅。

國產AI專注提升效率 非追求最強算力

報告指出，中國AI模型足以勝任大部分日常任務，其價格優勢正推動市場應用。Tirumalai解釋中國開發者傾向專注於提升效率，注重以較低成本提供具實用價值的性能，而非單純追求最強算力的模型。以內地初創月之暗面（Moonshot AI）近期推出Kimi K3大模型為例，反映市場正注視低成本及開源策略的發展。較低的AI使用成本，意味更多企業能負擔並嘗試應用AI服務，從而提升不同應用場景的商業化可行性。

AI趨成熟未必減少硬件需求

針對市場關注AI成本下降會否削弱對底層硬件及晶片的需求，Sunil Tirumalai以電訊業發展作對比，指出從2G演進至5G期間，數據傳輸成本大幅下降，惟衍生出串流媒體等新用途，帶動數據總使用量爆發性增長。瑞銀預期AI發展將步入類似路徑，雖然模型效率提高會令單一任務的資源消耗下降，但若平價AI帶動總使用量急增，對算力基礎設施的整體需求仍可能不跌反升。

此外，目前多數受關注的中國模型屬於「開放權重」（Open-weight）類別，允許海外機構下載及運行。Tirumalai指出，若這些開源模型在歐美市場取得成功，運行相關服務的數據中心大機會部署於靠近當地客戶的地區，而非中國境內，因此中國AI技術的普及，並不必然導致全球對數據中心、儲存晶片或雲端基礎設施的需求轉弱。