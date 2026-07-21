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中環證券行職員疑擅用公款投資輸1.5億 致富及信誠澄清：非涉事公司

商業創科
更新時間：16:48 2026-07-21 HKT
發佈時間：16:48 2026-07-21 HKT

警方昨晚（20日）接獲中環德輔道中19號環球大廈一證券公司的女董事報案，指一名男職員疑「穿櫃桶底」，在未獲授權下擅自取用公司的戶口作投資，並有消息曾指損失高達1.5億元；其後警方指一名男職員懷疑未經授權以公司帳戶內約5,000萬元投資股票，確實損失有待點算。此外，市傳涉事公司為致富證券。致富證券對此最新發澄清公告表示，報道所涉及公司並非致富證券有限公司，報道中所指被捕人士亦並非致富證券有限公司的員工。信誠證券聯席董事張智威在社交平台上亦澄清案件與公司無關，「雖然我哋嘅地址都係喺環球大廈，但依幢大廈至少有五間以上嘅證券公司」。

致富：對相關事件不知情

致富證券表示，近日網傳及報導涉及環球大廈之相關公司及被警方帶走之人員，已注意到相關信息，現鄭重澄清致富證券有限公司與報道所述涉嫌未經授權進行投資的事件並無關係，對相關事件亦不知情。

該行指出，致富證券有限公司為受香港證券及期貨事務監察委員會監管的持牌法團。任何代表致富證券有限公司從事受規管活動的人員，均須依法持有相應牌照，並遵守相關監管規定。

該行續指，公司始終嚴格保障客戶的資產安全，客戶的資金按監管要求保存在獨立托管的銀行賬戶中。客戶持有的美股、港股分別由美國存管信託及結算公司（DTCC）和香港中央結算有限公司（HKSCC）托管。香港投資者賠償基金（ICF）亦為客戶提供保障。請客戶放心。

傳交易員僅任職約6個月

另一方面，消息稱被捕人任職涉事證券交易公司的投資交易員僅約6個月，職級是公司投資經理。事發於今年1月9日至7月20日，其間被捕人涉嫌未經公司授權及同意下代表公司及使用公司資產進行投資。其後由於股票價格下跌，導致該證券公司出現損失。事件在公司進行審計及查帳時揭發，36歲姓王公司女董事於是報案。

警方表示，昨晚接獲中區德輔道中一公司女職員報案，指一名男職員懷疑未經授權以公司帳戶內約5,000萬元投資股票，確實損失有待點算。人員接報到場，拘捕該名26歲姓袁本地男職員，涉嫌盜竊。被捕人現正被扣留調查。中區警區重案組正跟進案件。

相關文章：中環證券行投資經理挪用公司戶口炒股 蝕1.5億元被捕

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