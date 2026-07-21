中環證券行職員疑擅用公款投資輸1.5億 消息指涉「致富管理服務」 與致富證券無關

警方昨晚（20日）接獲中環德輔道中19號環球大廈一證券公司的女董事報案，指一名男職員疑「穿櫃桶底」，在未獲授權下擅自取用公司的戶口作投資，導致損失高達1.5億元。據了解是次涉案公司為「Chief Wealth Investment Limited」，被捕人是受僱於其中轄下一間名為「致富管理服務有限公司」的子公司，雖然另一間港人熟悉的證券行「致富證券有限公司」亦是其中一間子公司，須另外兩間公司在同一地址，但致富證券與案件無關。

致富證券：嚴格保障客戶資產安全

致富證券最新澄清公告表示，近日網傳及報導涉及環球大廈的相關公司及被警方帶走之人員，已注意到相關信息，現鄭重澄清「致富證券有限公司」與報道所述涉嫌未經授權進行投資的事件並無關係。該行指出，「致富證券有限公司」為受香港證監會監管的持牌法團，任何代表「致富證券有限公司」從事受規管活動的人員，均須依法持有相應牌照，並遵守相關監管規定。

該行續指，公司始終嚴格保障客戶的資產安全，客戶的資金按監管要求保存在獨立托管的銀行賬戶中。客戶持有的美股、港股分別由美國存管信託及結算公司（DTCC）和香港中央結算有限公司（HKSCC）托管。香港投資者賠償基金（ICF）亦為客戶提供保障。請客戶放心。

傳交易員挪用5000萬槓桿投資 公司帳面蝕1.5億

另一方面，消息稱被捕人任職涉事證券交易公司的投資交易員僅約6個月，職級是公司投資經理。事發於今年1月9日至7月20日，其間被捕人涉嫌未經公司授權及同意下，挪用公司5,000萬元作保證金，從而融資數億元投資股票，而目前有關股票倉位尚未賣出、股價不斷波動，以暫時股價估計涉案公司暫時損失約1.5億元。事件在公司進行審計及查帳時揭發，36歲姓王公司女董事於是報案。

警方表示，昨晚接獲中區德輔道中一公司女職員報案，指一名男職員懷疑未經授權以公司帳戶內約5,000萬元投資股票，確實損失有待點算。人員接報到場，拘捕該名26歲姓袁本地男職員，涉嫌盜竊。被捕人現正被扣留調查。中區警區重案組正跟進案件。

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信誠同否認涉案

另外，早前涉事公司的身分引起關注，同為本地證券行的信誠證券聯席董事張智威，在社交平台上亦澄清案件與公司無關，「雖然我哋嘅地址都係喺環球大廈，但依幢大廈至少有五間以上嘅證券公司」。