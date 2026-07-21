香港電訊調查指八成企業設AI投資計劃 本港整體部署率追貼全球水平

香港電訊（6823）舉辦「Tech Week 2026」並公布香港企業人工智能（AI）應用調查結果，顯示本港企業對AI的關注焦點已從初期的「試用」轉向「具規模地應用」，高達82%受訪企業計劃投資AI，更有43%企業明確表示將於未來12個月預留預算。調查亦指出，52%企業以「提升整體營運效率」為採用AI的首要目標，比例遠高於工序自動化和節省成本等因素。

香港AI部署率14% 略低全球17%水平

是次調查於今年首季進行，共訪問約300家涵蓋大、中、小型規模的企業。結果顯示，67%企業已採用、試用或計劃使用AI，其中大型企業的採用率最高，達79%。值得留意的是，在智能體AI方面，大型企業的部署成熟度達30%，而香港整體14%的部署率與全球平均的17%相比，未見明顯落後。

單一工具難滿足所有行業需求

香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆表示，大部分本港企業已經或正加緊準備AI應用，以改善營運效率及提升競爭力。然而調查亦反映不同規模企業的AI策略各異，單一工具或方案難以滿足所有行業需求。他指出，香港電訊具有豐富的系統整合經驗及龐大合作夥伴生態圈，能協助企業將AI落實至具體業務場景，加速數碼轉型。

企業關注Token費用負擔

吳家隆分析指，目前AI應用的關鍵不在於模型有多強，而在於場景是否適合、成本是否可控以及數據基礎是否扎實。他特別提到，企業已開始關注Token（代幣）費用，避免使用昂貴的大模型處理簡單任務。針對AI投資回報（ROI），他建議企業應先釐清欲解決的業務痛點，再選擇合適的模型及部署方式，在效果與成本之間取得平衡。

AI Agent配套尚未完善

對於被視為下一階段趨勢的智能體AI（Agentic AI），吳家隆坦言企業普遍面臨兩大挑戰，一是數據基建尚未準備就緒，不少數據儲存於應用系統內不利AI直接讀取；二是安全問題，企業憂慮AI自主執行任務時出現意外操作。因此他指，必須為每個智能體設定身份與權限，確保操作可追溯及可控。此外，調查顯示高達82%企業對數據安全高度警覺，隨著AI進入核心業務，數據保護已成為企業決策的關鍵課題。