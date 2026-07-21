Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市傳允許保密提交上市及降低市值要求 港交所：適時公布諮詢總結

商業創科
更新時間：11:56 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:56 2026-07-21 HKT

港交所（388）據報繼續推進上市改革，允許初創公司提交保密文件上市，並降低市值要求，以作為提高國際競爭力計劃的一部分，預計將於本月底宣布。港交所回覆本報時表示，致力提升香港上市制度的競爭力，正審閱及整合《上市機制競爭力檢討諮詢》所收到的意見，並將適時公布諮詢總結。

或降同股不同權及國際公司門檻

據本地傳媒引述消息報道，上述舉動是港交所自3月開始與市場參與者進行長達數月磋商的結果。除了初創公司外，同股不同權及國際上市公司的市值門檻，可能也會低於港交所在3月提出的要求。

其中一位消息人士指出，港交所需要與其他市場競爭，才能吸引初創公司在此上市，因此保密備案和較低市值要求很重要。

根據目前上市規則，特專科技公司及生物科技公司已可選擇以保密形式提交上市申請。

相關文章：港股傳研究取消午間休市 制定盤後交易時段 港交所：仍處於非常早期探討階段

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
01:08
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
影視圈
12小時前
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光 獲四哥送花舉動暖心 激讚敬業幽默有風度
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光  獲四哥送花舉動暖心  激讚敬業幽默有風度
影視圈
14小時前
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
01:09
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
影視圈
16小時前
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
影視圈
14小時前
星島申訴王｜公審好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme補差額
星島申訴王｜瑰麗酒店擺酒好姊妹封 $1,000人情 新娘網上公審：想叫佢Payme補差額
申訴熱話
4小時前
謝賢離世丨網民悼念爆初中曾致電搵霆鋒 四哥接聽回覆超溫柔 網民激讚：嗰句「哈哈」直頭有聲｜Juicy叮
謝賢離世丨網民悼念爆初中曾致電搵霆鋒 四哥接聽回覆超溫柔 網民激讚：嗰句「哈哈」直頭有聲｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
01:29
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
影視圈
19小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
21小時前
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
影視圈
23小時前
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
影視圈
2026-07-19 21:00 HKT