市傳允許保密提交上市及降低市值要求 港交所：適時公布諮詢總結
更新時間：11:56 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:56 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:56 2026-07-21 HKT
港交所（388）據報繼續推進上市改革，允許初創公司提交保密文件上市，並降低市值要求，以作為提高國際競爭力計劃的一部分，預計將於本月底宣布。港交所回覆本報時表示，致力提升香港上市制度的競爭力，正審閱及整合《上市機制競爭力檢討諮詢》所收到的意見，並將適時公布諮詢總結。
或降同股不同權及國際公司門檻
據本地傳媒引述消息報道，上述舉動是港交所自3月開始與市場參與者進行長達數月磋商的結果。除了初創公司外，同股不同權及國際上市公司的市值門檻，可能也會低於港交所在3月提出的要求。
其中一位消息人士指出，港交所需要與其他市場競爭，才能吸引初創公司在此上市，因此保密備案和較低市值要求很重要。
根據目前上市規則，特專科技公司及生物科技公司已可選擇以保密形式提交上市申請。
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