六福旗下馬來西亞陽光廣場店舖開業 當地已設8個零售點

六福（590）宣布，位於馬來西亞吉隆坡雙峰塔陽光廣場的店舖已升級全新形象，並於7月19日開業。

黃偉常：持續拓展馬來西亞

集團主席兼行政總裁黃偉常表示，馬來西亞一直是海外拓展的戰略重點之一，自2016年進軍市場以來，集團至今已在吉隆坡、檳城等核心城市與旅遊熱點設立了8個零售點，未來將持續在馬來西亞拓展，緊抓發展機遇並進一步深化在地經營，積極實踐「香港品牌 國際演繹」的企業願景。

集團又指，陽光廣場作為吉隆坡市內著名的購物中心，鄰近馬來西亞最具指標性的核心地標國油雙峰塔，匯聚眾多國際知名品牌、餐飲與娛樂設施服務，是當地居民與遊客抵達馬來西亞的必訪之地，深信其優越地理位置與龐大的人流優勢，能讓雙方的合作發揮強大協同效應。