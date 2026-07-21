京東數字人直播助攻中小企 成本僅真人10% 「實時分析觀眾消費紀錄與偏好」

內地電商市場的直播版圖中，流量與龍頭主播的爭奪早已進入飽和期。亂戰之下，在真人直播賽道起步較晚的京東（9618），開始將直播策略轉向中小商家，並利用人工智能（AI）技術築起新的護城河。事實上，不止是直播，京東已將AI嵌入品牌研發、商家經營、物流履約等環節，希望以「實體經濟+AI」的路徑，在電商競爭中走出重塑優勢之路。本報專訪京東數字人及京麥產品負責人，拆解這場以效率和成本為核心的AI實驗。

效果超越八成普通真人主播

京東數字人產品負責人Kroos Xu表示，「客觀來說，京東原生真人直播生態和抖音、淘寶還有不小差距，但在數字人領域具備領先優勢」，點出了京東在直播上錯位競爭邏輯。

這場實驗的着力點，在於解決中小商家的成本痛點。據京東公布的數據，其AI數字人直播成本僅為真人主播的10%，效果則能超越八成普通真人主播。今年618大促銷期間，京東數字人直播已累計服務超過8萬名商家。對於在傳統直播中缺乏資金與運營能力的中小商家而言，這成為了一種低門檻的流量承接工具。

自動完成選品 全天候直播

京東的數字人究竟如何做到低門檻又高效？Kroos Xu表示，傳統真人直播是一項重資產、高消耗的工程，從開播、選品、撰寫腳本到場景裝修，每一次直播都在重複耗費人力，且真人主播無法24小時不間斷開播。這對於缺乏運營資源的中小商家而言，形成了極高的准入門檻。

京東的策略是避開頭部20%頂級主播的正面戰場，用AI數字人服務其餘80%的普通店舖直播。Kroos Xu稱，「數字人系統可以自動完成選品、場景搭建與腳本生成，還能全天候持續直播」，相比真人具有明顯的差異化優勢。

以一間原本缺乏直播能力的農副產品中小商家為例，在啟用京東數字人直播並穩定運行兩三天後，店舖整體GMV（商品交易總額）提升了30%。從技術層面來看，數字人的核心優勢在於實時數據的反饋與精準控場。

Kroos Xu說，真人主播在台上很難兼顧每一位進入直播間的觀眾，而數字人則能實時分析用戶的消費紀錄與瀏覽偏好。如果系統識別出用戶關注價格，話術就會偏重優惠；若用戶看重功能，則會自動切換至個性化解說。

下半年擬升級至「千人千面」

據透露，京東計劃在今年下半年升級實現直播間的「千人千面」：同一個直播間，不同用戶進來會看到不一樣的數字人形象、音色及直播風格。

Kroos Xu強調：「這一切都依託京東消費者瀏覽、下單、配送、售後的完整的、全鏈路消費者洞察才能實現，其他平台很難做到同等程度。」對於香港消費者而言，只要能正常登錄京東APP，同樣能默認觀看到這些高質量的數字人直播內容。

「京麥」定位全鏈路營運平台

除了前端的數字人直播，另一個體現京東「實體提效」思路的產品，是其官方一站式生意管理工作台——「京麥」（取自「京東大賣」之諧音）。京東京麥產品負責人Harry Lu表示，「京麥定位是商家全鏈路營運平台，AI不能只解決某一個孤立問題。」。依照商家的完整生命周期，京麥將AI工具嵌入新店入駐、新品測款、日常運營、活動促銷等全流程，短期核心是幫助商家降本提效，長遠則是強化商家自身的經營能力。

今年618期間，超過200萬商家使用京麥AI處理大促銷相關工作。京東個人護理類商家「恆祥易修」的經歷，是這一工具應用效果的具體體現。過去每逢大促銷，該商家的設計團隊需要手工製作大量的商品主圖和詳情頁，一張商品詳情圖往往需要2個多小時，設計師一天完成3張已接近極限。而在接入京麥AI素材生成工具後，營運人員提交商品訊息，AI在2分鐘內便能同步生成商品素材。過去需要設計師忙碌一天的工作，如今不到1小時即可批量產出。

Harry Lu補充，商家現在傾向把節省下來的人力，用在更多業務增值運營上。他說，AI的本質是服務於人，將員工從繁瑣、重複的基礎工作中釋放出來，讓其專注於創意策劃、品牌打造等更有價值的工作。

引入第三方開發者 防止僵化

為了防止官方工具走向單一和僵化，京麥還推出了AI經營空間，引入第三方獨立開發者。官方把基礎工具做成平台普惠服務，第三方則負責開發專業工具，商家按需要付費，把選擇權交回市場。

在發展規劃上，京麥制訂了清晰的「三步走」路線：現階段是工具提效；下一階段升級為經營助手，主動診斷店鋪問題；長遠目標則是打造全套AI經營系統，如同為商家配備一個「AI店長+AI店員」的經營團隊。從數字人直播的「千人千面」到京麥的「AI店長」遠景，折射出京東布局AI的核心邏輯：AI的價值不在參數規模，而在解決實體經營的效率問題。