土瓜灣麵廠北上建廠增6倍產能 盼延續品牌和配方 在港仍堅持一人手工製麵 「做到做不到那一天」

土瓜灣譚公道一間不起眼的小店內，蝦記麵廠第三代主理人陳志雄（Gary）每日清晨獨自一人完成打麵、壓麵、切麵、執麵全套工序，月產僅約2,000斤，還不及大型麵廠一日產量；然而，這間家庭式經營近60年的老店，近年已在內地惠州投資200萬元建立分段機械化生產線，獲政府中小企資助計劃津貼一半，由姪女團隊營運，透過小紅書、抖音開拓大灣區市場。陳志雄接受《星島頭條》專訪時坦言，「就算將來香港無法生產，但大陸都還有，還繼續用我們的品牌和配方，這個名字便不會消失」。

蝦記麵廠第三代主理人陳志雄接受《星島頭條》專訪時坦言，「就算將來香港無法生產，但大陸都還有，還繼續用我們的品牌和配方，這個名字便不會消失」。

曾經歷兩次「十字路口」

在2000年10月一次家庭會議中，因生意差、難以維持生計，兄弟姐妹一致決定翌日拉閘結業，迎來第一個「十字路口」，最終陳志雄毅然接手。他回憶道，「那刻我想，仍然有一班捧場客，不如延續這個名字」，並定下減輕人手、降低成本的目標，「摸著石頭過河，能做多久就做多久。」沙士過後，傳統蝦子麵經媒體報道後重回公眾視線，生意漸有起色，但他始終維持兩人家庭式營運，「多有多做，少有少做」。

直到2020年新冠疫情期間，他接到製麵師傅裘叔的電話，「我明天退休」，令陳志雄再次站在「十字路口」，但最終還是決定做下去。他提到，20多年前有記者問裘叔，「這個行業是否夕陽工業？」裘叔答，「夕陽之後有明天，明天太陽會出來。」陳志雄苦笑，「原來當時說的明天，就是我」。

在港一人製麵反成特色

師傅退休後，工場僅剩陳志雄一人製麵，這種營運模式看似風險極高，他卻視之為競爭優勢，「當越來越多前舖後廠的麵廠消失，唯獨你還保留這種形式，那就變成了特色。」一人全程負責，產品質素直接等同品牌形象，「做出來漂亮不漂亮、味道好不好，全部代表了你」。

成本結構上，金牌蝦子麵每個僅售10元、全蛋麵5元，定價多年來僅微調。他坦言，「皮費不重，自己賺工資，利潤可以降低一點。」又指坊間麵廠轉用味粉降低成本，蝦記則堅持以大地魚、蝦米熬湯，「這些就叫做真材實料。」這份誠信亦換來七成客源為熟客，過時過節訂單蜂擁而至。

惠州建廠令產能大增6倍

另一方面，陳志雄姪女在廣州生活，2016至17年間已承諾想學製麵，疫情期間更主動請纓，「不如教我吧」，及後這位「接班人」更成為蝦記北上關鍵。他投資約200萬元建立惠州生產線，其中一半來自香港政府中小企資助計劃，「政府津貼100萬，幫輕了，容易起步。」雖然政府資助附帶一個條件，即使在大陸有生產線，香港也不能放棄，但他說「就算政府沒有要求，這也是我自己的要求。我要保持兩邊一起做，直至真的做不到那一天」。

惠州廠引入分段機械化生產，從打麵團到切麵一體化，「我做6小時的東西，他們1小時就做到。」產量相差6倍，機器設定讀數與電眼檢查，將材料份量、水量標準化。他強調，機器切麵後的成品「大概都有90%接近」，但最後執麵收形的技巧仍需人手訓練，「那些叫技工，不是叫師傅」。

兩地定位清晰 港只做一門市

目前兩條生產線的定位清晰分明。香港土瓜灣店維持「前舖後廠」家庭式經營，月產2000斤，靠熟客與口碑維生。陳志雄視之為「精品，貴精不貴多」，不求擴張，「香港只做一個門市就算了」。

惠州線則肩負品牌推廣與產量擴張的任務。姪女團隊主力透過小紅書、抖音宣傳，「她們除了生產外，就是負責宣傳拍攝，帶幾個年輕人去做廣告。」他希望將香港故事推廣至全國，「上海、廣東很接受我們香港這產品，有人力物力便能發揚光大。」但他坦言，大陸市場推廣需投資買流量，「不同香港，YouTube是自動推薦，很多人都免費看到。大陸那些如果你沒放錢下去買流量，就未必散播到給那麼多人看」。

香港門市則從不主動拓展零售渠道，「有麝自然香，做好質素自然有人敲門」，裕華國貨地庫超市、新蒲崗迷你坊，全是對方主動上門洽談。他甚至拒絕進駐大型連鎖超市，「賣到你都做不到，以我們的產量，根本應付不了大型零售訂單」。

雖然陳志雄對傳統麵廠在香港的生存空間並不樂觀，「我們這種家庭模式營運遲早都是淘汰的。」但他態度務實，直言「我們現在只是盡力而為，盡量保留這個特色，做到自己真的做不到那一天，就當是一個終點」。

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