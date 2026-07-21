螞蟻國際完成12億美元A輪融資 螞蟻集團及阿里等參與

螞蟻國際今日（21日）宣佈已完成A輪融資，螞蟻集團、以及包括阿里巴巴（9988）在內一些現有股東和多家國際知名投資機構參與了本輪融資，融資金額約12億美元，將用於擴展全球業務，加速AI等前沿技術投入，拓寬跨境支付、全球賬戶等普惠金融科技服務，助力全球商戶實現增長。

公司表示，於2024年獨立營運，業務覆蓋亞洲、歐洲、中東和拉美等主要市場，已連接超過1.5億全球商戶和逾20億消費者賬戶，在上海、香港、新加坡和馬來西亞等地設有創新、結算和營運中心。旗下四大業務板塊Alipay+、Antom、萬里匯（WorldFirst）和Bettr聚焦提升全球支付互聯互通，開發AI等科技驅動的商戶支付、財資管理以及金融科技解決方案，並與境內外金融機構、科技企業和商戶構建起廣泛的合作網絡。

