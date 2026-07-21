Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

SpaceX獵鷹9號罕有點火後煞停發射 股價創新低 高位累瀉近47%

商業創科
更新時間：10:12 2026-07-21 HKT
發佈時間：10:12 2026-07-21 HKT

馬斯克旗下太空探索公司SpaceX（SPCX）原定於周一（20日）發射獵鷹9號（Falcon 9）火箭，執行運送24顆Starlink衛星任務，惟火箭點火後於最後一刻煞停，是近期第二次中止發射任務。該股近期股價持續走弱，即市最低119.68美元，收市報119.85美元，跌約3.3%，創即市及收市新低；若以上市後高位225.64美元計，更已累瀉近47%。

SpaceX於周一在佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地進行發射，直播畫面顯示引擎點火後火箭未有升空，旁述隨即宣布發射計劃已被取消。SpaceX其後於社交平台宣布，暫停當日Starlink發射任務，並稱載具仍然安全。

8月4日公布第二季業績

公司對上一次中止發射任務，是原定上周四（16日）的發射，在倒數階段因技術問題而叫停。獵鷹9號今年已執行84次飛行任務，今次是該型號火箭罕有在點火後中止發射。

另外，SpaceX宣布將於8月4日公布2026年第二季財務及營運業績，並於當日下午3時30分舉辦僅限語音的直播網路廣播。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
01:08
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
影視圈
10小時前
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光 獲四哥送花舉動暖心 激讚敬業幽默有風度
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光  獲四哥送花舉動暖心  激讚敬業幽默有風度
影視圈
12小時前
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
01:09
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
影視圈
14小時前
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
影視圈
13小時前
星島申訴王｜公審好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme補差額
星島申訴王｜瑰麗酒店擺酒好姊妹封 $1,000人情 新娘網上公審：想叫佢Payme補差額
申訴熱話
3小時前
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
01:29
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
影視圈
18小時前
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
影視圈
2026-07-19 21:00 HKT
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
19小時前
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
影視圈
22小時前
世界盃2026｜阿根廷輸波後動粗 FIFA確認展開調查。美聯社
世界盃2026｜阿根廷輸波後動粗 FIFA確認展開調查
足球世界
6小時前