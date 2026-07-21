SpaceX獵鷹9號罕有點火後煞停發射 股價創新低 高位累瀉近47%

馬斯克旗下太空探索公司SpaceX（SPCX）原定於周一（20日）發射獵鷹9號（Falcon 9）火箭，執行運送24顆Starlink衛星任務，惟火箭點火後於最後一刻煞停，是近期第二次中止發射任務。該股近期股價持續走弱，即市最低119.68美元，收市報119.85美元，跌約3.3%，創即市及收市新低；若以上市後高位225.64美元計，更已累瀉近47%。

SpaceX於周一在佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地進行發射，直播畫面顯示引擎點火後火箭未有升空，旁述隨即宣布發射計劃已被取消。SpaceX其後於社交平台宣布，暫停當日Starlink發射任務，並稱載具仍然安全。

8月4日公布第二季業績

公司對上一次中止發射任務，是原定上周四（16日）的發射，在倒數階段因技術問題而叫停。獵鷹9號今年已執行84次飛行任務，今次是該型號火箭罕有在點火後中止發射。

另外，SpaceX宣布將於8月4日公布2026年第二季財務及營運業績，並於當日下午3時30分舉辦僅限語音的直播網路廣播。