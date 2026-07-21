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億都旗下算力公司潑冷水 市場對「超節點」嚴重誤解

商業創科
更新時間：10:05 2026-07-21 HKT
發佈時間：10:05 2026-07-21 HKT

在2026年世界人工智能大會（WAIC）的算力展台上，華為推出的Atlas 950 SuperPoD方案，將上千張昇騰AI晶片綁定成一個龐大的統一計算池，展現出其在打破算力瓶頸上的特殊技術。國產算力公司「燧原科技」亦指，今年為國產AI超節點的「規模化落地元年」，在美方高端晶片禁運下，國內大廠在算力投資上面臨「別無選擇」的硬性替代趨勢。

多數廠商僅展示3D模型

億都（259）旗下算力公司算豐行政總裁陳達亮接受訪問時表示，對當前市場盲目攀比風氣潑下冷水，直言展會上除了華為與算豐展示真機外，多數廠商僅展示昂貴的3D打印模型。

真正超節點需系統級耦合

陳達亮說，市場對「超節點」的定義存在嚴重誤解，普遍誤以為「GPU卡足夠多、塞進一部機器」便是技術突破。他駁斥稱，若僅將16部8卡機器進行簡單的物理硬件堆疊，根本不是真正的超節點。真正的超節點絕非物理組合，而是計算、存儲、網絡、管理及軟件平台的系統級深層耦合，需要實現一加一加一大於三跨維度集成優化。

他認為，現階段政府與產業進行「大水漫灌」式的投入非常有必要；又提到，超節點研發是一筆極其高昂且高風險的經濟帳。前期僅晶片架構設計費用投入就超過億元人民幣，一台樣機成本高達千萬人民幣，且網絡調度平台持續優化需時18個月。在這種研發周期下，企業要承擔極大的折舊風險。

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