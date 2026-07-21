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Google傳開發Frozen v2伺服器晶片 助AI模型加速 最快2028年使用

商業創科
更新時間：09:42 2026-07-21 HKT
發佈時間：09:42 2026-07-21 HKT

據美媒《The Information》引述消息報道，Google正開發一款名為「Frozen v2」的伺服器晶片，專門針對旗下AI模型Gemini進行優化，最快可於2028年投入使用。消息刺激Google母公司Alphabet（GOOG）股價一度升近4%，收報351.37美元，升1.5%。

發言人：未必生產所有項目

報道指出，Frozen v2與Google現有張量處理器（TPU）屬不同產品，新晶片將減少運算過程中需要傳送的數據量，從而加快Gemini回應用戶查詢的速度，並提升整體運算效率。

Google Cloud發言人表示，公司團隊一直研究及測試新技術，以提供最佳性能和效率予用戶及企業客戶，但並非所有探索中的項目最終都會進入生產階段。發言人又指，Google透過由底層開始共同設計硬件及軟件，確保系統能夠高度整合，並針對實際工作負載進行高度優化。

AI開發商紛研發自家晶片

Google最初開發TPU是用於內部提升搜尋服務效率，其後再把相關晶片技術擴展至雲端運算業務，以及支援Gemini等多用途AI模型。Alphabet行政總裁Sundar Pichai今年4月曾表示，Google正準備向一批指定客戶提供TPU，讓這些企業在自家數據中心使用，將可能對Nvidia構成潛在競爭。

除了Google之外，目前主流AI開發商均積極研發自家晶片，希望透過度身訂造硬件，提高旗下模型的運算效率，從而獲得競爭優勢。其中OpenAI上月公布與博通合作開發的首款自研晶片；Amazon據報正洽商向其他公司的數據中心出售自家晶片；Anthropic亦有傳與三星電子進行初步磋商，研究合作生產AI晶片。

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