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財庫局與老撾財政部簽備忘錄 加強黃金市場雙邊合作

商業創科
更新時間：21:31 2026-07-20 HKT
發佈時間：21:31 2026-07-20 HKT

財經事務及庫務局長許正宇岀訪老撾萬象，與老撾財政部簽署諒解備忘錄，備忘錄由老撾副總理兼財政部部長山迪帕與許正宇代表老撾財政部和財經事務及庫務局簽署，加強兩地黃金市場及金融服務業發展的合作。

老撾黃金對接香港認可黃金精煉渠道

諒解備忘錄指出，雙方將為老撾黃金持有者提供對接香港認可黃金精煉網絡的渠道，以推動實物黃金流動；同時鼓勵符合國際標準的精煉金條在港交易及交割，並促進黃金代幣化等金融科技合作。

許正宇：雙方建「黃金走廊」

財庫局局長許正宇表示，香港全新的中央黃金清算及結算系統已於本月初試營運，期望結合老撾豐富的天然黃金資源與香港的基礎設施，雙方攜手打造具透明度的「黃金走廊」，從而構建服務亞洲時區的黃金交易生態圈。

許正宇亦見證了黃金銀行與已在港設立其第三個區域總部的知名貴金屬交易商及精煉商MKS PAMP簽署有關黃金市場發展的諒解備忘錄。

冀與老撾早日簽署避免雙重課稅協定

另外，許正宇與當地官員會面時指出，期望兩地能早日簽署全面性避免雙重課稅協定，為兩地商界進行跨境經濟活動帶來更大的稅務確定性。他亦鼓勵老撾企業利用香港平台進行融資，並透過本港銀行進行人民幣貿易結算，以促進老撾與內地的經貿往來。

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