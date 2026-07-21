阿里旗下速賣通遭歐盟罰款49億 未能阻止假貨出售

阿里巴巴（9988）旗下跨境電商平台速賣通（AliExpress）因銷售非法產品，在周一（20日）被歐盟罰款5.5億歐元（約49.29億港元），成歐盟《數碼服務法例》（DSA）生效以來，因內容審核違規開出的最高罰單。

未妥善評估平台不安全或仿冒產品

據歐盟執委會聲明指出，速賣通未能妥善評估平台上的不安全或仿冒產品，導致許多非法產品在移除前就被宣傳給消費者，公司亦未針對屢次違規的供應商採取懲罰措施，因此違反《數碼服務法例》。聲明同時要求公司需在10月20日前提出補救計畫，以解決在評估及系統性風險方面的問題，監管機關隨後將有兩個月的時間制定罰款執行時間表。

聲明進一步提出，是次裁決是基於速賣通在2023年和2024年的風險評估報告作出，且在計算罰款金額時，已將《數碼服務法》的規範新穎性列為減輕處罰的考量因素 。技術主權，安全與民主執行副總裁Henna Virkkunen表示，速賣通銷售的產品不符合歐盟的環保與安全標準。另外她亦强調，「這對我們的消費者非常危險，對守規企業亦不公平。」

自《數碼服務法例》於2024年生效以來，歐盟在執法上日益强硬，持續針對調查社交媒體及電商平台並處以罰款，歐盟此前亦於上年12月對馬斯克旗下社交平台X罰款1.2億歐元，並在今年5月對中國電商平台Temu罰款2億歐元。