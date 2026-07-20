「零一萬物」擬2027年港上市 由李開復創立 一半業務來自海外市場

由曾任職Google及微軟的中國電腦科學家李開復所創立、有「AI六小虎」之稱的AI初創公司零一萬物（01.ai），據報正積極推進一輪Pre-IPO融資，並期望2027年尋求來港上市。

據彭博報道，零一萬物目標在首次公佈年度業績前後完成這輪融資，但未有透露具體金額或投資者名單。 李開復接受訪問時提到，零一萬物正在逐步解除其離岸控股結構，為順利進行海外上市的先決條件。

過去兩年重塑商業模式

報道指出，李開復在過去兩年進行策略調整，重塑了商業模式。公司於成立初期專注開發AI基礎模型，並獲阿里雲等投資後估值突破10億美元；然而，在DeepSeek發佈開源模型讓AI訓練成本大降後，實際上已經放棄了這場競爭。

在新策略下，公司將業務重心轉向企業人工智能基礎設施，將大型企業內部混亂的數據整合，使管理層能夠即時查詢和檢視資料；將這款產品名為「老闆AI」（Boss AI），並將公司描述為「中國的Palantir」。

李開復表示，調整策略後取得了商業成效，目前約一半業務來自海外市場，涵蓋亞洲部分地區、以及歐洲和南美，但他排除進軍美國市場，因當地買家對中國軟件存有戒心。