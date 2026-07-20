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月之暗面Kimi K3被視為另一「DeepSeek時刻」 高盛料高端編程競爭加劇

商業創科
更新時間：16:36 2026-07-20 HKT
發佈時間：16:36 2026-07-20 HKT

中國人工智能初創公司月之暗面（Moonshot）上周五（17日）發布新一代大型語言模型Kimi K3，參數規模達到2.8萬億，為全球參數最大的開源模型。中信建投形容，K3發布是「全球大模型行業的分水嶺事件，也是另一個DeepSeek時刻」，認為中國大模型第一次以「競爭威脅」身份進入全球大模型敘事。高盛亦預期，今年下半年高端編程領域競爭將加劇，模型參數量將擴大至2萬億至5萬億，而中國AI模型公司將日益聚焦於定位其智能體應用為關鍵切入點，尤其在編程領域。

中信建投：助打開應用場景

中信建投指出，K3發布證明了國產模型已在Agentic Coding主戰場與美國前沿模型正面交鋒，並認為K3提升了開源模型智能水平，應用層使用Tier1模型門檻及成本將會降低，利好後續應用場景進一步打開。

該行續指，全球龍頭模型競爭加劇下，頂級和第二梯隊模型廠商競爭已從模型能力延伸至價格、產品力、場景拓展及成本優化，均有利於應用層。

高盛：競爭格局仍高度波動

另一方面，高盛報告指K3在編程及部分智能體能力方面達到全球新水平，於Arena.ai編程排名及Artificial Analysis Intelligence評分中表現突出。同時，K3定價創下國產模型新高，混合收費為每百萬Token 2.3美元，高於Qwen3.7 Max的1.4美元、智譜（2513）GLM5.2的0.9美元及DeepSeek V4 Pro的0.18美元，但仍低於全球最先進模型。

該行相信，智譜和MiniMax（100）上周五股價急跌，反映市場對中國AI模型競爭格局及長期贏家的擔憂，因模型公司領導地位的競爭格局和可持續性仍然高度波動。

雲端與數據中心方面，高盛繼續看好阿里（9988）、萬國數據（9698）、世紀互聯及金山雲（3896）；AI模型領域則重點強調MiniMax，主因其風險回報比具備顯著上行潛力。

中金：國產開源模型能力躍升

此外，中金報告亦指K3在評分和實際測試中對齊海外模型Opus 4.8和GPT 5.5，是國產開源模型能力躍升、緊追海外頂尖閉源模型的又一里程碑。該行認為，以Kimi為代表的國產開源模型基於扎實的模型能力和智能水平，正獲得海外用戶廣泛認可。

該行又指，國產開源模型DeepSeek V4、GLM 5.2、Kimi K3不斷在基座模型規模、預訓練、後訓練、強化學習等方面提升能力，整體性能指標、長程任務實測等均接近海外頂尖閉源模型，看好後續更多國產開源模型不斷更新迭代，共同提升模型智能上限。

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