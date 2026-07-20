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台積電對美追加投資千億美元 應對AI強勁需求與競爭

商業創科
更新時間：13:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-20 HKT

台積電財務總監黃仁昭表示，在美國亞利桑那州追加投資1,000億美元，以滿足美國客戶的強勁需求，並應對雄心勃勃的競爭對手。他坦言，「我們正在盡一切努力，在能力所及的範圍內擴大規模，以支持客戶的增長」。

難以滿足所有客戶訂單

據彭博報道，台積電早前公佈的第二季收入及盈利均超出預期，並上調了增長預測，但仍面臨難以滿足所有客戶訂單的挑戰。根據該公司形容，AI大趨勢預計未來至少幾年仍將推動公司增長。

報道提到，台積電正面臨英特爾積極轉型代工業務，以及Tesla行政總裁馬斯克因不滿台積電產能不足而自創半導體企業Terafab的挑戰。此外，美光科技亦宣佈在美投資2,500億美元擴產。 黃仁昭指出，台積電也想表明「我們不會把任何市場份額拱手讓給其他公司」。

最終或涉10座晶圓廠和2座封裝廠

此外，台積電董事長魏哲家上周四表示，追加1,000億美元投資可能會帶來另外4座工廠。黃仁昭表示，這會同時涵蓋前段晶圓廠和後段先進封裝廠，並促使台積電在亞利桑那州的布局最終可能包括10座晶圓廠和2座封裝廠。

早前報道指出，作為華盛頓和台北之間更大規模貿易協議的一部分，該公司將在美國的總投資額增加到2,650億美元。黃仁昭表示，有關巨額投資將成為美國歷史上最大的外國直接投資項目，但整體投資計畫何時完成將取決於市場情況。

另一方面，報道引述廣發證券分析師指出，台積電的資本支出加速計畫始於2025年，比AI周期啟動遲了一年半到兩年，意味其市場份額或需求將流向競爭對手，因此下調了台積電的評級。

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