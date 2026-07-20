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段永平夥王寧睇世界盃決賽 首次公開合影 泡泡瑪特股價曾升逾3% 

商業創科
更新時間：11:44 2026-07-20 HKT
發佈時間：11:44 2026-07-20 HKT

被稱為「中國巴菲特」的內地投資者段永平，在社交平台發布與泡泡瑪特創辦人王寧一同觀看世界盃決賽的照片，成為公司兩大股東首次公開合影。受消息影響，泡泡瑪特（9992）股價曾升逾3%，高見168.7元；暫報166.8元，續升約2%。

照片顯示，段永平及王寧分別穿上西班牙與阿根廷國家隊球衣，並把LABUBU足球主題掛飾掛在身上。段永平配文表示「看球啦！」

段永平增持至7.65% 晉第二大股東 

段永平近期持續增持泡泡瑪特，最新持股比例已升至7.65%，成為僅次於創辦人王寧的第二大股東。王寧目前持有泡泡瑪特約44.85%股份。

另一方面，王寧日前率領泡泡瑪特核心管理團隊，前往美國矽谷蘋果總部Apple Park，與蘋果行政總裁庫克（Tim Cook），以及將接任行政總裁的John Ternus等高層會面。

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