兩大央企平台宣布增持中國股票 中證監今開座談會 被視為積極穩市訊號

內地股市連日大跌後，兩大國有資本運營平台中國國新與中國誠通宣布，已合計投入約600億元（人民幣，下同）大額增持中國股票資產，堅定看好中國資本市場發展前景，並表明將繼續增持中國股票資產。另有內媒報道指，中證監今日（20日）將召開上市公司、證券公司及基金機構座談會，聽取各方關於促進資本市場平穩健康發展的意見建議，被視為向市場釋放積極穩市訊號的舉動。

消息公布後，A股三大指數今早齊齊高開，其中滬綜指暫升約1.6%、深成指升約1%，創業板指數亦升逾2.3%。

兩大央企合計投入逾600億

中國國新表示，旗下國新投資已使用股票回購增持專項再貸款及配套資金超過500億元，用於維護市場穩定，未來將繼續用足再貸款政策工具，同時以自有資金繼續增持央企股票，堅定維護資本市場核心資產戰略價值，堅決維護資本市場平穩健康運行。

中國誠通則指，近日聚焦國資央企大額增持中國股票資產，累計買入近百億元，後續將繼續使用自有資金及股票回購增持再貸款，大額增持國資央企和科技企業股票及ETF，全力維護資本市場平穩運行。

雙方2025年曾聯手增持

中國國新與中國誠通均由國務院國資委直接監管的中央企業，今次是繼2025年4月之後，兩家平台再次聯手增持。在2025年4月，A股面臨較大下行壓力時，中國誠通曾宣布擬使用1,000億元再貸款資金用於增持，中國國新亦宣布首批800億元增持計劃，其後市場亦隨即開啟了持續一年多的上漲行情。