信義光能發盈警 最多或蝕5000萬 受累太陽能玻璃產品溢利大降

信義光能（968）發盈警，預期截至今年上半年中期純利將大幅減少至不超過5,000萬元（人民幣，下同）或淨虧損不超過5,000萬元；去年同期純利則約7.46億元。消息傳出後，該股暫報2.01元，無起跌。

集團表示，盈利能力下降與整體行業趨勢大致相符，原因包括太陽能玻璃產品溢利顯著下降，由於下游太陽能電池板裝機量按年大幅減少，從而削弱了上游對太陽能玻璃的需求，導致供需失衡及太陽能剝離產品售價下跌，尤其是第二季度。集團補充，銷量下跌及售價下降導致收益減少，而該減少亦未能被原材料採購成本的下降所抵銷。

就存貨確認減值撥備

同時，由於太陽能玻璃產品的市場價格下跌，集團需就存貨確認減值撥備。

可再生能源發電業務方面，太陽能發電收益亦錄得跌幅，主因今年上半年內地若干地區的限電情況較去年上半年增加，以及內地新電價政策對售電量及標桿上網電價機制下的電價保障構成壓力。

集團將於8月底前刊發上半年未經審核綜合業績。