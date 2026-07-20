Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

信義光能發盈警 最多或蝕5000萬 受累太陽能玻璃產品溢利大降

商業創科
更新時間：10:03 2026-07-20 HKT
發佈時間：10:03 2026-07-20 HKT

信義光能（968）發盈警，預期截至今年上半年中期純利將大幅減少至不超過5,000萬元（人民幣，下同）或淨虧損不超過5,000萬元；去年同期純利則約7.46億元。消息傳出後，該股暫報2.01元，無起跌。

集團表示，盈利能力下降與整體行業趨勢大致相符，原因包括太陽能玻璃產品溢利顯著下降，由於下游太陽能電池板裝機量按年大幅減少，從而削弱了上游對太陽能玻璃的需求，導致供需失衡及太陽能剝離產品售價下跌，尤其是第二季度。集團補充，銷量下跌及售價下降導致收益減少，而該減少亦未能被原材料採購成本的下降所抵銷。

就存貨確認減值撥備

同時，由於太陽能玻璃產品的市場價格下跌，集團需就存貨確認減值撥備。

可再生能源發電業務方面，太陽能發電收益亦錄得跌幅，主因今年上半年內地若干地區的限電情況較去年上半年增加，以及內地新電價政策對售電量及標桿上網電價機制下的電價保障構成壓力。

集團將於8月底前刊發上半年未經審核綜合業績。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
世界盃2026｜西班牙時隔16年再奪標 十人阿根廷衛冕夢碎
世界盃2026｜西班牙時隔16年再奪標 十人阿根廷衛冕夢碎
足球世界
1小時前
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
塔斯汀有員工在外賣貼辱罵字句，罵半夜點餐的消費者。
顧客半夜點外賣被貼辱罵字句 塔斯汀賠錢兼炒員工
即時中國
13小時前
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
影視圈
13小時前
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
生活百科
23小時前
世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度
世界盃決賽變全武行 阿根廷成眾矢之的？球評轟：恥辱、全隊剩美斯有風度
即時國際
51分鐘前
天文台早上一度發出紅色暴雨警告信號
天文台早上9時30分改發黃色暴雨警告信號
社會
1小時前
72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮
72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？
港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？
生活百科
21小時前
打風？天文台：低壓區周中逐漸發展 較大機會進入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！
社會
20小時前