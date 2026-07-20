東涌喜來登酒店遭銀主放售 營運商萬豪指買家反應踴躍 如常接婚宴活動預訂

世茂集團（813）旗下東涌世茂喜來登酒店及東涌福朋喜來登酒店，今年6月遭銀行接管，正對外出售。酒店總經理鄭振宗表示，近期經常接待潛在買家視察環境，目前反應踴躍，相信當中有潛在買家看好酒店一直由萬豪集團全面管理，並認為以萬豪名氣，足以說服新投資者保留酒店經營權，不會影響婚禮或活動場地預約。

萬豪集團願繼續管理 成吸引力之一

鄭振宗指出，近期不時有潛在投資者參觀酒店，主要對項目鄰近機場的未來增長潛力，以及對香港酒店業前景表達興趣。他續指，酒店經營者為萬豪集團，明言「萬豪唔會輕易放棄管理」，相信其品牌價值是吸引買家的主要原因之一，擁有一定說服力保持日後營運框架不變，「道理同買樓一樣，新業主計回報係睇到有好租客，唔會買完樓就唔要租客。」

鄭振宗表示，近期收到不少有關酒店營運的查詢，包括了解婚宴及活動的預約情況，甚至有人關注會否改建成學生宿舍或住宅，但強調現時經營一切如常，並不受接管影響，將繼續接受場地預訂。

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招標8月底截止 市值料逾30億

東涌喜來登酒店原本由世茂集團持有，今年6月遭銀團債權人接管，目前正進行公開招標出售，將於8月底截止。銷售代理預計物業價值逾30億元，等同於預期回報率約4至5厘。

入住率超過80% 夥航企提供員工住宿

對於經營前景，鄭振宗表示，今年下半年較為正面，客房需求持續強勁，不會出現淡季，目前平均入住率超過80%。他續指，酒店客源充足並多元化，除了旅遊及商務客外，亦與超過10家航空公司合作，為其機組人員提供住宿，機場附近大型項目的工程團隊亦有長期入住需求。

酒店總經理鄭振宗指，接管不影響營運，如常接受婚禮及活動預訂。

住客對房價較敏感 冀藉體驗推動收入

鄭振宗又指出，過去一年多住客對價格較為敏感，「就算傳統黃金周，房價貴100至200元已經見到客戶有猶豫」，目前酒店將盡量維持現有出租率水平，持續透過餐飲、會議等需求帶動入住，亦會針對各項服務細節提升入住體驗，期望讓住客感到物超所值，藉此推動收入增長，並未打算進一步以低價追求客房爆滿。

酒店房數全港第三多 採雙品牌營運

酒店於2020年底開業，鄰近機場，由萬豪集團以雙品牌路線營運，包括五星級的「世茂喜來登酒店」，設有218間客房，以及四星級的「福朋喜來登酒店」，擁1001間房，連體建築合共提供1219間房，屬全港第三多。據世茂年報顯示，去年該酒店收入近5億元人民幣，按年增長4.6%。