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甲骨文新墨西哥州AI數據中心遇挫折 遭當地環評第二次否決

商業創科
更新時間：16:16 2026-07-19 HKT
發佈時間：16:16 2026-07-19 HKT

據外媒報道，甲骨文在新墨西哥州推進的165億美元AI超級園區項目，遭遇環保審批阻礙，被迫更換供電方案，導致成本驟增數十億美元。

據報甲骨文原計劃為其代號Project Jupiter的數據中心園區自建天然氣發電廠。該項目位於新墨西哥州靠近德克薩斯州邊境城市埃爾帕索附近，佔地1400英畝，設計裝機容量逾2吉瓦，主要服務於OpenAI的算力需求。

天然氣燃料電池成本高數十億美元

然而，天然氣發電廠的州環保許可申請，因空氣污染和溫室氣體排放問題陷入停滯。甲骨文4月計劃轉用Bloom Energy天然氣燃料電池為整個園區供電，雖然污染物排放更少、碳排放略低，但據分析師估算較原方案高出數十億美元。

不過，據報新墨西哥州上周對擬議的燃料輸送管道路線發出第二次否決，因遭遇反對意見，該州環境部門宣布將於10月19日就空氣許可證舉行公開聽證會。據報甲骨文在當地報章回應居民指願意傾聽及持續改進項目。

此外，該公司在威斯康星州的數據中心項目也面臨額外逾1億美元的監管合規支出。

另外，標普全球早前將甲骨文信用評級由由BBB調降至BBB-，距離「垃圾級」僅剩一步之遙。有分析師認為，投資者必須抱持警惕，甲骨文或成為第一個倒下的超大規模雲端服務供應商。

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