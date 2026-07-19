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新加坡考慮削減對沖基金稅率以提升競爭力

商業創科
更新時間：15:38 2026-07-19 HKT
發佈時間：15:38 2026-07-19 HKT

據英國《金融時報》報道，新加坡金融管理局（MAS）正研究降低對沖基金經理的稅率，以維持當地競爭力並留住人才。

港府正提議對廣泛的另類資產管理人員在所謂的「附帶利益」（carried interest）上提供免稅優惠。這部分是基金經理從投資利潤中分得的收益，通常構成他們年度薪酬的重要部分。此舉是香港吸引全球公司和管理層的更廣泛努力的一部分。香港已經簡化了家族辦公室的行政程序，接受加密貨幣，並提議放寬共同基金的監管。

報道引述知情人士表示，基金業高管告訴當地監管機構，香港計劃中的稅務改革可能會促使基金經理遷往香港。新加坡金融管理局正在討論的一項措施，降低一個特殊激勵計劃的稅率，該計劃下投資集團需繳納10%的稅，相比新加坡標準企業稅率的17%。這將使公司能夠將節省的稅款轉移給投資組合經理。

新加坡金融管理局向英國《金融時報》表示，正在「檢視措施以提升新加坡作為金融機構和人才樞紐的競爭力」。

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