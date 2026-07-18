美國據報擬設專責部門審查頂尖AI模型 類似金融業監管局

據彭博報道，美國政府正考慮一項計劃，在人工智能行業參與下，由獨立監管機構審查AI模型的安全性。

貝森特參與制定提案

報道引述知情人士表示，美國財政部長貝森特有份制定了該提案。提案將設立一個獨立的人工智能監管機構，向美國證券交易委員會報告，模式類似美國金融業監管局。消息人士稱，這項計劃目前正由白宮幕僚長Susie Wiles審議。

報道指，這種做法將為Anthropic等領先AI公司提供更多確定性，Anthropic上月遭到美國出口管制，被迫暫時停用其Fable 5和Mythos 5模型。OpenAI在發布其最新Sol模型前，也應政府要求對其作出了重大調整。兩家公司都反對政府干預，指相較美國官員指出的安全問題，政府反應過度。

安撫華爾街及AI公司

知情人士稱，這項提案意在安撫兩類利益相關人士，一類是希望儘量降低AI網絡安全風險的華爾街公司，另一類是對政府監督這項新興技術時做法前後不一感到沮喪的矽谷企業。他們表示，這個仍在討論中的框架將允許兩個行業在共同制定安全標準方面發揮更大作用。

其中一位知情人士稱，特朗普尚未審閱這項計畫。不過，在近期中國模型崛起，並引發AI相關股票遭拋售後，官員已加快相關工作，以便為AI行業提供更清晰的政策預期。知情人士稱，Wiles通常只有在關稅或AI政策等議題顯現出對總統構成政治風險、且需要不同官員和機構開展大量協調時，才會介入政策爭論。白宮一位官員表示，政府正在考慮多項方案，以鞏固美國在AI領域的領先地位並加強網絡安全。