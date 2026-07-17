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黃仁勳赴日謝世嘉「救命之恩」 憶30年前500萬美元撐過破產危機 「沒有SEGA，就沒有今天的英偉達」

商業創科
更新時間：17:59 2026-07-17 HKT
發佈時間：17:59 2026-07-17 HKT

英偉達（Nvidia，美：NVDA）行政總裁黃仁勳周三（15日）親赴日本東京秋葉原，出席英偉達與日本遊戲大廠世嘉（SEGA）合作30周年慶祝活動。期間，他再度公開感謝世嘉前社長入交昭一郎當年於公司瀕臨破產之際，注資500萬美元，協助英偉達度過最危險的時刻，坦言「如果沒有世嘉，沒有入交昭一郎先生對英偉達的貢獻，就不會有今天的英偉達。」
 

押錯技術瀕臨破產 獲世嘉轉為注資

故事要回到30年前，1993年英偉達由黃仁勳與另外兩名合夥人成立，當時仍是一家資金有限、規模較小的初創公司。黃仁勳回顧指，在1994年他帶著團隊到日本，希望爭取世嘉下一代家用遊戲主機晶片的開發機會。當時世嘉正在研發一套新的3D技術，英偉達押注了「曲面繪圖」（Curved Surface）技術開發NV2晶片，希望以更低成本實現更高幀率，以取得世嘉下一代主機的晶片訂單。

然而，曲面繪圖技術雖能呈現更漂亮的畫面，但演算法複雜、變形運算成本高，加上當年遊戲解析度較低，業界最終全面採用多邊形繪圖技術。英偉達當時的設計架構與後來成為業界標準的微軟DirectX應用程式不相容，導致投入大筆研發費用的計劃徹底失敗，與世嘉合作開發次世代遊戲機晶片NV2的計劃亦告吹。

面對公司瀕臨破產的絕境，黃仁勳回憶當年再次親赴日本，向入交昭一郎坦白專案無法完成，建議終止合作；但他同時懇求對方注入最後的500萬美元以維持營運。出乎意料的是，入交昭一郎未有因此撤回合作，更力排眾議說服日本總部，將剩餘的專案資金轉為對英偉達的投資，成功讓公司度過難關。

資金助推RIVA晶片扭轉劣勢

黃仁勳曾在多場活動上強調，「沒有SEGA，就沒有今天的Nvidia。」他形容，該筆資金幾乎等同公司當時的全部資產，英偉達正是依靠這爭取回來的半年時間日夜趕工，於1997年推出關鍵晶片RIVA 128，最終成功扭轉劣勢。

黃仁勳感慨地指出，世嘉當年相信的並非一項已經失敗的技術，而是他們這群工程師。「我們選錯了技術，但入交昭一郎看見的是，我們擁有正確的人才。」他指，當年的500萬美元對英偉達而言，價值等同於如今的1萬億美元。這次經歷亦讓他深刻體會到日本企業文化中，不僅僅是商業交易，更蘊含了深厚的夥伴關係與雪中送炭的道義。

預告與世嘉深化合作 經典格鬥遊戲登陸RTX Spark

在慶祝活動上，英偉達宣布與世嘉進一步深化合作關係。世嘉未來的遊戲作品及《擬真格鬥 命運交鋒》（Virtua Fighter Crossroads），將全面導入專為輕薄Windows手提電腦及桌上型電腦打造的全新超級晶片RTX Spark。此外，黃仁勳亦向《VR快打》製作人鈴木裕致敬，讚揚其在3D遊戲與圖形技術的開創性貢獻，並強調日本及世嘉對他本人與英偉達永遠意義非凡。

30年過去，英偉達與世嘉命運截然不同。英偉達由當年一家瀕臨破產的公司，逐漸變成電腦顯示卡巨頭，近年再乘著人工智能浪潮，發展成全球首家市值突破5萬億美元的上市企業。

世嘉在30年前則是全球游戲業唯一能與任天堂分庭對禮的硬件巨頭，憑藉Mega Drive主機（香港俗稱「世嘉五代」）在美國市場佔有率一度超過60%。不過，自1994年PlayStation推出後，世嘉在主機大戰中接連失利，至2001年世嘉正式退出主機硬件市場，轉型為純游戲軟件開發商。近年世嘉曾推動「Super Game」大型計劃，惟今年因市場表現及財務壓力正式取消，資源轉向經典IP重啟及跨媒體影視開發。

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