SK海力士高位回調近四成 崔泰源籲長線持有：儲存需求呈指數級增長

SK海力士（韓：000660）股價近期較上月歷史高位回調近四成，SK集團會長崔泰源表示，市場對儲存晶片需求將持續，SK海力士股價長線來看呈上升趨勢，呼籲投資者堅守持倉，不要追逐每日行情波動。

崔泰源提到，SK海力士股價此前升幅過猛，直言市場有時會「跑在現實前面」。他解釋，當市場預期變好，股價就會漲；覺得不太樂觀，股價就會跌，而因為之前股價漲得太快，市場就會需要時間來跟上。

崔泰源認為，對SK海力士長期增長前景充滿信心，隨着AI產業發展，儲存晶片需求將持續攀升。他以「AI現在像個4歲的小孩」比喻，稱「要長成大人，必然離不開記憶體」。他補充，儲存需求「將只會呈指數級增長」。

ADR失守發行價

SK海力士近期以美國預託證券（ADR）形式登陸納斯達克，周四（16日）ADR跌13.7%至152.31美元，周五盤前再跌2.7%至148.18美元，已跌穿149美元發行價。韓國市場周五假日休市，本港上市的XL二南方海力士（7709）挫20.7%至44.8元。

最低保證金增至3000萬韓元

周四韓股市場上，SK海力士韓股跌11.53%至184.2萬韓元。韓國金融服務委員會（FSC）已宣布收緊槓桿ETF監管，包括提高單一槓桿產品最低保證金要求由1,000萬韓元上調至3,000萬韓元現金，不再接受抵押證券，最低交易單位由1單位提高至20單位，並暫時停止單一股票槓桿ETF新產品上市直至市場穩定為止。

