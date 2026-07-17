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美企高層爆沽貨潮 上半年套現776億美元 創逾20年第二高

商業創科
更新時間：17:35 2026-07-17 HKT
發佈時間：17:35 2026-07-17 HKT

據彭博報道，美國企業高層正以逾20年來第二快的速度出售公司股份，部分投資者視之為市場警號，原因是最了解企業經營狀況的一批人士對市場持審慎態度。

據EPFR Global Market Intelligence數據，今年上半年美國企業內部人士合共出售價值776億美元股份，按年增加20%。過去逾20年間，只有2021年的沽售規模更高，當時市場充斥著因疫情而推出的刺激經濟資金。

EPFR分析師Winston Chua等人在報告中指出，內部人士的交易活動顯示，企業高層對於以目前估值增加個人持股並不積極。

內部人士僅買入69億美元股份

與大規模沽售形成對比的是，企業內部人士買入公司股份的意欲仍然低迷。今年上半年相關買入金額只有69億美元，僅略高於去年錄得的67億美元，後者是七年來最低水平。

換言之，今年上半年企業內部人士的股份出售金額，是買入金額的逾11倍。

EPFR表示，即使股票市場持續上升，企業內部人士仍不願增加個人股票投資，反映其對目前市場估值保持審慎。

AI股價急升及新股上市引起憂慮

標普500指數今年以來累升約10%，並有望連續第四年錄得雙位數升幅。不過，市場近期開始憂慮晶片股升得太急，以及企業在AI方面的資本開支可能已經過度。此外，愈來愈多大型AI企業準備上市，亦令投資者擔心股票市場會趨於飽和。
 

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