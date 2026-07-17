中銀長者客戶提款免手續費擴至銀聯 適用全港逾3000部櫃員機

中銀香港宣布，由即日起，持有中銀卡且年滿65歲或以上的長者客戶，除可繼續透過「銀通」網絡自動櫃員機提款外，亦可於全港貼有「銀聯」標誌的自動櫃員機使用中銀卡進行提款，無需繳付手續費。中銀香港副總裁陳文表示，持有中銀卡的長者客戶可於全港逾3,000部自動櫃員機提取現金，預料惠及該行逾百萬名客戶。

提供簡易提款卡及手機介面

中銀香港亦持續推出多項友善措施。在用戶體驗方面，該行「中銀簡易卡」提款卡提供特定的自動櫃員機操作介面，手機銀行亦設有「長者友善手機銀行介面」，兩者均配備特大字體與清晰指示，方便使用。

在數碼支援方面，指定分行設有數碼大使，協助客戶使用數碼及自助銀行服務。

在資金保障方面，「智安存」服務讓長者客戶可透過線上渠道或親臨分行，鎖定賬戶內部分或全部存款，防範未經授權的交易。此外，該行積極參與社區防騙講座，提升公眾的防騙意識及能力。