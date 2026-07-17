Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

微軟據報最快本月推AI網絡安全產品 自動找漏洞兼修復 挑戰Anthropic

商業創科
更新時間：16:36 2026-07-17 HKT
發佈時間：16:36 2026-07-17 HKT

據《The Information》報道，微軟正準備推出全新AI網絡安全產品，內部代號為「感知計劃」，最快本月正式面世，藉此搶佔持續增長的網絡安全防護開支市場。據知情人士透露，「感知計劃」將整合Anthropic、OpenAI及微軟自行研發的多款大型語言模型，採用與Anthropic旗下Mythos模型相近的方式排查軟件漏洞，並自動修復安全缺陷。

多模型自動切換降低成本

產品定價仍未最終確定，但微軟希望把「感知計劃」定位為高性價比方案，挑戰定價高昂的Anthropic Mythos。

微軟計劃在產品中加入模型調度路由系統，根據不同任務，自動選擇OpenAI、Anthropic或微軟自研模型，把整體使用成本控制在較低水平。

企業增加AI保安工具開支

近月Anthropic推出具備高階網絡安全能力的AI模型後，不少企業開始採購同類防護工具，以應對黑客利用AI尋找軟件漏洞及發動攻擊。

網絡安全行業高層表示，企業正增加對AI保安工具的投入，希望減少對人工安全分析師的人力需求。過往企業主要依靠人工團隊持續監察企業IT系統，再由人手識別及處理潛在入侵。
安全部門轉向AI產品

「感知計劃」由微軟新任安全業務負責人Hayete Gallot推動，目標是刺激安全業務銷售，並加強微軟與Anthropic及OpenAI等AI公司的競爭力。微軟目前是全球最大安全軟件供應商。Gallot今年2月接掌安全業務後，近期完成部門架構調整，把發展重點轉向AI安全工具，同時縮減對部分舊有產品線的投入。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
移英三年慘遭綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘遭綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
4小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
01:46
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
8小時前
屯門官立中學16歲男生昏迷危殆轉嚴重 警拘14歲男同學涉傷人
01:33
屯門官立中學16歲男生昏迷危殆轉嚴重 警拘14歲男同學涉傷人
突發
5小時前
鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」
鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」
影視圈
8小時前
內地LV門店。藍鯨新聞
LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 內地門市冷清二手價大跌
即時中國
9小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-16 16:51 HKT
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
10小時前
初級大人必學！保溫杯茶漬忌用百潔布擦洗？即學用1神物去漬 用1個水溫清洗效果最好
初級大人必學！保溫杯茶漬忌用百潔布擦洗？即學用1神物去漬 用1個水溫清洗效果最好
食用安全
10小時前