微軟據報最快本月推AI網絡安全產品 自動找漏洞兼修復 挑戰Anthropic

據《The Information》報道，微軟正準備推出全新AI網絡安全產品，內部代號為「感知計劃」，最快本月正式面世，藉此搶佔持續增長的網絡安全防護開支市場。據知情人士透露，「感知計劃」將整合Anthropic、OpenAI及微軟自行研發的多款大型語言模型，採用與Anthropic旗下Mythos模型相近的方式排查軟件漏洞，並自動修復安全缺陷。

多模型自動切換降低成本

產品定價仍未最終確定，但微軟希望把「感知計劃」定位為高性價比方案，挑戰定價高昂的Anthropic Mythos。

微軟計劃在產品中加入模型調度路由系統，根據不同任務，自動選擇OpenAI、Anthropic或微軟自研模型，把整體使用成本控制在較低水平。

企業增加AI保安工具開支

近月Anthropic推出具備高階網絡安全能力的AI模型後，不少企業開始採購同類防護工具，以應對黑客利用AI尋找軟件漏洞及發動攻擊。

網絡安全行業高層表示，企業正增加對AI保安工具的投入，希望減少對人工安全分析師的人力需求。過往企業主要依靠人工團隊持續監察企業IT系統，再由人手識別及處理潛在入侵。

安全部門轉向AI產品

「感知計劃」由微軟新任安全業務負責人Hayete Gallot推動，目標是刺激安全業務銷售，並加強微軟與Anthropic及OpenAI等AI公司的競爭力。微軟目前是全球最大安全軟件供應商。Gallot今年2月接掌安全業務後，近期完成部門架構調整，把發展重點轉向AI安全工具，同時縮減對部分舊有產品線的投入。