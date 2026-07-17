ZA Bank再派「射波假」 7月20日全體員工放有薪假 安心睇阿根廷鬥西班牙

阿根廷與西班牙將於世界盃決賽正面交鋒，若賽事踢至加時甚至互射十二碼，香港球迷或要捱至天亮。ZA Bank宣布再度推出員工「射波假」，全體同事可於7月20日（星期一）額外享有一日有薪假期，連同周末組成一個長周末。

連續第二屆推出「射波假」

這並非ZA Bank首次推出「射波假」，而是連續第二屆在大型足球賽事期間提供相關安排。該行表示，上一屆活動反應熱烈，今屆賽事開鑼後，已有不少員工查詢會否再次獲得假期，因此決定把員工期待落實為福利。

一名用戶有望獨贏百萬元股票獎賞

除員工福利外，ZA Bank亦透過手機應用程式推出足球主題活動。截至四強賽事於7月16日凌晨結束，全平台僅餘一名用戶在16強賽事保持100%預測命中率。該名用戶將有機會獨贏價值高達100萬港元的StockBack股票獎賞。